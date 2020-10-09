Лукашенко назвал условие «выживания» Белоруссии
Гарантией выживания Белоруссии в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» является внутренняя стабильность, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят», – сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ, отметил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.