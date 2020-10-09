Пашинян предупредил о гуманитарной катастрофе в Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, спустя 26 лет после подписания в мае 1994 г. соглашения о прекращении огня. Обе страны взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на территории, которая формально принадлежит ему, но исторически населена армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать автономность Карабаха.