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Пашинян предупредил о гуманитарной катастрофе в Карабахе

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В связи с военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе населяющий эту территорию народ находится на пороге гуманитарной катастрофы, заявил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха. Имеется множество убитых и раненных. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха — Степанакерт. Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы», — заявил Пашинян.

Он отметил, что полномасштабное наступление против Нагорного Карабаха начал Азербайджан, поддерживаемый Турцией. Проводимые ими военные действия с использованием новейшей техники направлены как против  Нагорного Карабаха, так и Армении, подчеркнул Пашинян. Также он добавил, что Ереван воспринимает действия Баку и Анкары как совместную агрессию против армянского народа.

Пашинян вновь высказался о готовности Армении возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы верны принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, спустя 26 лет после подписания в мае 1994 г. соглашения о прекращении огня. Обе страны взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на территории, которая формально принадлежит ему, но исторически населена армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать автономность Карабаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных