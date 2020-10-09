Пашинян предупредил о гуманитарной катастрофе в Карабахе
В связи с военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе населяющий эту территорию народ находится на пороге гуманитарной катастрофы, заявил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха. Имеется множество убитых и раненных. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха — Степанакерт. Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы», — заявил Пашинян.
Он отметил, что полномасштабное наступление против Нагорного Карабаха начал Азербайджан, поддерживаемый Турцией. Проводимые ими военные действия с использованием новейшей техники направлены как против Нагорного Карабаха, так и Армении, подчеркнул Пашинян. Также он добавил, что Ереван воспринимает действия Баку и Анкары как совместную агрессию против армянского народа.
Пашинян вновь высказался о готовности Армении возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы верны принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал он.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, спустя 26 лет после подписания в мае 1994 г. соглашения о прекращении огня. Обе страны взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на территории, которая формально принадлежит ему, но исторически населена армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать автономность Карабаха.