Кремль увидел «ярко выраженные элементы хаоса» в ситуации в Киргизии

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска. Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября.Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель.