Кремль увидел «ярко выраженные элементы хаоса» в ситуации в Киргизии
Ярко выраженные элементы хаоса присутствуют в ситуации в Киргизии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, элементы хаоса налицо. Ярко-выраженные, я бы сказал, элементы хаоса налицо», – сказал Песков, отметив «сложность и запутанность» ситуации. По его словам, Москва продолжает контактировать с Бишкеком, «пытаясь, что называется, нащупать почву под ногами». Россия желает Киргизии как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране, добавил Песков.
9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска. Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября.Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель.