Алиев заявил о «последнем шансе» Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем и дает Армении «последний шанс» на вывод войск из Нагорного Карабаха, передает «РИА Новости».
«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю... Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — сказал он в своем обращении к народу.
По его словам, Армения должна принять базовые принципы урегулирования карабахского конфликта и оставить захваченные территории Азербайджана.
Он также отметил, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве внесет ясность во многие вопросы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что полномасштабное наступление против Нагорного Карабаха начал Азербайджан, поддерживаемый Турцией. Проводимые ими военные действия с использованием новейшей техники направлены как против Нагорного Карабаха, так и Армении, подчеркнул Пашинян. Также он добавил, что Ереван воспринимает действия Баку и Анкары как совместную агрессию против армянского народа.
Пашинян уже высказался о готовности Армении возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы верны принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия для обмена пленными и телами убитых. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены 9 октября приехать в Москву для консультаций по этому вопросу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В данный момент идут трехсторонние переговоры.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.
Азербайджан условием перемирия назвал вывод из региона всех армянских военных. Армения, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа.