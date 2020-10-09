Алиев заявил о «последнем шансе» Армении

«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю... Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — сказал он в своем обращении к народу.