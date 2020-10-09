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Алиев заявил о «последнем шансе» Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем и дает Армении «последний шанс» на вывод войск из Нагорного Карабаха, передает «РИА Новости».

«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю... Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — сказал он в своем обращении к народу.

По его словам, Армения должна принять базовые принципы урегулирования карабахского конфликта и оставить захваченные территории Азербайджана.

Он также отметил, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве внесет ясность во многие вопросы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что полномасштабное наступление против Нагорного Карабаха начал Азербайджан, поддерживаемый Турцией. Проводимые ими военные действия с использованием новейшей техники направлены как против Нагорного Карабаха, так и Армении, подчеркнул Пашинян. Также он добавил, что Ереван воспринимает действия Баку и Анкары как совместную агрессию против армянского народа.

Пашинян уже высказался о готовности Армении возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы верны принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия для обмена пленными и телами убитых. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены 9 октября приехать в Москву для консультаций по этому вопросу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В данный момент идут трехсторонние переговоры.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.

Азербайджан условием перемирия назвал вывод из региона всех армянских военных. Армения, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа.

Ранее по теме: Пашинян предупредил о гуманитарной катастрофе в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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