На Саакашвили напали в Афинах

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 г. В 2015 г. он уехал на Украину, так как был обвинен в растрате и стал фигурантом уголовного дела. На Украине политик получил гражданство и занял пост губернатора Одесской области. В ноябре 2016 г. занимавший в то время пост президента Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от должности и на следующий год лишил его гражданства. В 2018 г. бывшего главу Грузии выслали из страны. В апреле 2019 г. новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.