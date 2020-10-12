На Саакашвили напали в Афинах
На экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было совершено нападение во время его встречи с грузинскими эмигрантами в столице Греции, сообщает телеканал Mtavari. На видео, снятом на месте событий, неизвестный мужчина в черном пытается нанести удары политику.
Местные жители, пришедшие на встречу с Саакашвили, сообщили журналистам, что пытались остановить нападавшего, но тот скрылся. В результате потасовки несколько человек пострадали. Видео произошедшего сам Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.
Также экс-президент выразил благодарность местным правоохранительным органам. «Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время митинга», — написал он.
Накануне встречи в Афинах, 9 октября, Саакашвили сообщил о готовящемся на него нападении. Он заявил, что организаторами являются «воры в законе» Шушанашвили и Амброладзе. Бывший грузинский лидер подчеркнул, что намерен устроить встречу с жителями Афин, несмотря на рекомендации не делать этого по соображениям безопасности.
Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 г. В 2015 г. он уехал на Украину, так как был обвинен в растрате и стал фигурантом уголовного дела. На Украине политик получил гражданство и занял пост губернатора Одесской области. В ноябре 2016 г. занимавший в то время пост президента Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от должности и на следующий год лишил его гражданства. В 2018 г. бывшего главу Грузии выслали из страны. В апреле 2019 г. новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.
В мае того же года экс-президент Грузии был назначен председателем исполнительного комитета реформ Украины. 27 августа политик заявил о намерении вернуться в Грузию. В начале сентября оппозиционная партия «Единое национальное движение» и объединение «Сила в единстве» выдвинули Саакашвили на пост премьер-министра страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября.