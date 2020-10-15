Понятия «самоизоляция» и «масочный режим» закрепят в законодательстве

«Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — сказала Матвиенко в интервью ТАСС. По ее словам, в этом вопросе никакой избыточности быть не должно. Она также отметила, что некоторые понятия уже закреплены, например, «удаленная работа» и «дистанционное обучение».