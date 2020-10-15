Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Понятия «самоизоляция» и «масочный режим» закрепят в законодательстве

Ведомости

Комитеты Совета Федерации работают над поправками, которые закрепят законодательстве термины, вошедшие в обиход с пандемией, в том числе «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «масочный режим», «социальная дистанция», рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — сказала Матвиенко в интервью ТАСС. По ее словам, в этом вопросе никакой избыточности быть не должно. Она также отметила, что некоторые понятия уже закреплены, например, «удаленная работа» и «дистанционное обучение».

В связи с пандемией коронавируса в России этой весной впервые ввели режим самоизоляции. С 12 мая жители Москвы обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

За пять месяцев около были оштрафованы около 96 тыс. москвичей за отсутствие макси и перчаток при проезде в общественном транспорте, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, сумма штрафов составила почти 480 млн руб.

Ранее по теме: Почти 100 000 москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных