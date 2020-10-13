Почти 100 000 москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте
Около 96 000 москвичей за пять месяцев оштрафовали за отсутствие макси и перчаток при проезде в общественном транспорте, рассказал ТАСС руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Сумма штрафов составила почти 480 млн руб.
«С 12 мая оформлено более 95 900 постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей», — заявил Султанов.
Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составляет 5000 руб., уточнил Судтанов. По его словам, в день проводится более 100 рейдов в общественном транспорте Москвы. Проверки проводятся на 100 и более станциях метро и в 3 800 средств наземного транспорта.
С 12 мая жители Москвы обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.