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NYT сообщила о банковском счете Трампа в Китае

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Президент США Дональд Трамп владеет счетом в китайском банке через свою компанию Trump International Hotels Management L.L.C., сообщила газета The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа.

«Согласно анализу налоговых деклараций президента, которые были получены The New York Times, у господина Трампа есть счета в трех иностранных государствах — Китае, Великобритании и Ирландии. Иностранные счета не появляются в публичных финансовых раскрытиях г-на Трампа, где он должен перечислить личные активы, потому что они принадлежат компаниям», — сообщило издание.

По данным NYT, компания Трампа заплатила в казну Китая налоги на сумму $188 561 за сделки с 2013 по 2015 гг. Юрист Trump Organization Алан Гартен сообщил изданию, что компания открыла в Китае офис «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии» и в связи с этим открыла счет в местном банке. «Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис не работал <…> Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для каких-либо других целей», — пояснил Гартен.

В 2019 г. Трамп обвинял своего соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена в финансовых связях с Китаем и призывал расследовать это дело. Президент сделал эти заявления после публикации New York Post, в которой рассказывалось о соглашении между Банком Китая и компанией сына Джо Байдена Хантера на $1,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных