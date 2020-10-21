NYT сообщила о банковском счете Трампа в Китае
Президент США Дональд Трамп владеет счетом в китайском банке через свою компанию Trump International Hotels Management L.L.C., сообщила газета The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа.
«Согласно анализу налоговых деклараций президента, которые были получены The New York Times, у господина Трампа есть счета в трех иностранных государствах — Китае, Великобритании и Ирландии. Иностранные счета не появляются в публичных финансовых раскрытиях г-на Трампа, где он должен перечислить личные активы, потому что они принадлежат компаниям», — сообщило издание.
По данным NYT, компания Трампа заплатила в казну Китая налоги на сумму $188 561 за сделки с 2013 по 2015 гг. Юрист Trump Organization Алан Гартен сообщил изданию, что компания открыла в Китае офис «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии» и в связи с этим открыла счет в местном банке. «Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис не работал <…> Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для каких-либо других целей», — пояснил Гартен.
В 2019 г. Трамп обвинял своего соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена в финансовых связях с Китаем и призывал расследовать это дело. Президент сделал эти заявления после публикации New York Post, в которой рассказывалось о соглашении между Банком Китая и компанией сына Джо Байдена Хантера на $1,5 млрд.