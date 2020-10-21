NYT сообщила о банковском счете Трампа в Китае

По данным NYT, компания Трампа заплатила в казну Китая налоги на сумму $188 561 за сделки с 2013 по 2015 гг. Юрист Trump Organization Алан Гартен сообщил изданию, что компания открыла в Китае офис «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии» и в связи с этим открыла счет в местном банке. «Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис не работал <…> Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для каких-либо других целей», — пояснил Гартен.