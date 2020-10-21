Азербайджан заявил об уничтожении в Карабахе армянского батальона
Министерство обороны Азербайджана заявило о выведении из строя армянского батальона 556-го полка. Об этом сообщается в Facebook ведомства.
«В результате действий, предпринятых азербайджанской армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из строя выведена большая часть личного состава батальона, который состоит примерно из 400 военнослужащих-контрактников. По данным азербайджанского оборонного ведомства, выведенная из строя воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования. При этом командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой, а большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности из-за отказа вступить в бой, добавили в Минобороны Азербайджана.
Ранее сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет Азербайджана.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.