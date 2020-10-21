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Азербайджан заявил об уничтожении в Карабахе армянского батальона

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Министерство обороны Азербайджана заявило о выведении из строя армянского батальона 556-го полка. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

«В результате действий, предпринятых азербайджанской армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из строя выведена большая часть личного состава батальона, который состоит примерно из 400 военнослужащих-контрактников. По данным азербайджанского оборонного ведомства, выведенная из строя воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования. При этом командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой, а большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности из-за отказа вступить в бой, добавили в Минобороны Азербайджана.

Ранее сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет Азербайджана.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Ранее по теме: Армения сообщила о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных