Азербайджан заявил об уничтожении в Карабахе армянского батальона

Отмечается, что из строя выведена большая часть личного состава батальона, который состоит примерно из 400 военнослужащих-контрактников. По данным азербайджанского оборонного ведомства, выведенная из строя воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования. При этом командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой, а большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности из-за отказа вступить в бой, добавили в Минобороны Азербайджана.