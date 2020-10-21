Армения сообщила о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха
«Подразделения ПВО Армии обороны Арцах сбили самолет противника около 8:30 на южном направлении. Обстановка относительно стабильно-напряженная», — говорится в сообщении. Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию.
«Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной и очередной выдумкой армянской военно-пропагандистской машины», — говорится в сообщении министерства.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.