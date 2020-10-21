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Армения сообщила о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха

Ведомости

Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook.

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцах сбили самолет противника около 8:30 на южном направлении. Обстановка относительно стабильно-напряженная», — говорится в сообщении. Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной и очередной выдумкой армянской военно-пропагандистской машины», — говорится в сообщении министерства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных