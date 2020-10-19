Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг Карабаха
Самое главное сейчас — прекратить нагнетать конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которую транслировал телеканал «Россия 24».
«Убеждены, что сейчас самое главное и, наверное, это не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков», – сказал Лавров.
Еще один необходимый шаг – остановить боевые действия и прекратить удары по гражданским объектам, подчеркнул глава российского МИД. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет согласован механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня. Необходимо также существенно ускорить усилия по политическому урегулированию, добавил он.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.
18 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении договоренностей о гуманитарном перемирии, достигнутых накануне вечером. Ранее в субботу МИД Армении и Азербайджана объявили о вступлении в силу режима прекращения огня с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября Мск).