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Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг Карабаха

Ведомости

Самое главное сейчас — прекратить нагнетать конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Убеждены, что сейчас самое главное и, наверное, это не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков», – сказал Лавров.

Еще один необходимый шаг – остановить боевые действия и прекратить удары по гражданским объектам, подчеркнул глава российского МИД. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет согласован механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня. Необходимо также существенно ускорить усилия по политическому урегулированию, добавил он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

18 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении договоренностей о гуманитарном перемирии, достигнутых накануне вечером. Ранее в субботу МИД Армении и Азербайджана объявили о вступлении в силу режима прекращения огня с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября Мск).

Ранее по теме: Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных