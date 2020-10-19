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Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

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Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан не захочет решить конфликт путем мирных переговоров, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью «Коммерсанту».

«Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха,— то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», — сказал Саркисян.

В 1991 г., по словам президента, народ Нагорного Карабаха на референдуме проголосовал за независимость республики. Верховный совет Армении также проголосовал за признание независимости Карабаха, однако процесс признания был приостановлен. В 1994 г. было подписано перемирие и начался «минский процесс». Армения тогда приостановила признание независимости Нагорного Карабаха, чтобы договориться о его конечном статусе. Президент пояснил, что «непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров».

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не признает независимость Карабаха.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха в Москве в ночь с 9 по 10 октября. Подразумевалось, что боевые действия будут остановлены с 12:00, 10 октября. Однако вскоре вооруженные столкновения возобновились. Обе страны взаимно обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Ранее по теме: Алиев отказался признать независимость Карабаха при любых условиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных