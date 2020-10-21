Адвокат Трампа сообщил о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена

Сведения с жесткого диска Хантера Байдена стали доступны после того, как ноутбук был передан на ремонт. В устройстве также была найдена переписка, датируемая маем 2014 г., из которой следует, что сын бывшего вице-президента познакомил отца с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским — советником руководства украинской энергокомпании Burisma, куда входил Байден-младший на тот момент. Ранее Трамп обвинял Хантера в том, что он уговорил отца повлиять на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора страны, расследовавшего деятельность Burisma. Байден-младший подобные тезисы опровергал.