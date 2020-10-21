Адвокат Трампа сообщил о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об обнаружении в ноутбуке сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена многочисленных фотографий несовершеннолетних девушек. Об этом пишет журнал Washington Examiner со ссылкой на интервью Джулиани телеканалу Newsmax TV.
Джулиани отметил, что уже передал найденные материалы в полицию штата Делавэр. Washington Examiner сообщает, что сведения также появились в распоряжении ФБР. «Я рассказал им и другие подробности о том, что, по всей видимости, является неприемлемыми сексуальными отношениями. Они сказали мне, что это будет расследовано», — заявил адвокат президента США в разговоре с Just The News.
В ходе интервью Newsmax TV Джулиани в качестве доказательства продемонстрировал фрагмент переписки Байдена-младшего со своим отцом. В нем сын бывшего вице-президента, баллотирующего на пост главы государства от Демократической партии на предстоящий выборах, рассказывает о конфликте со своей невесткой Хэлли Байден, которая на протяжении некоторого времени была его любовницей.
По словам Джулиани, Хэлли осуждала Байдена-младшего за то, что он, будучи голым, разговаривал по FaceTime с 14-летней девочкой. «Он написал: «Она (Хэлли Байден. — прим. ред.) сказала моему терапевту, что я веду себя неподобающе с сексуальной точки зрения»», — процитировал адвокат сообщение Байдена-младшего.
Сведения с жесткого диска Хантера Байдена стали доступны после того, как ноутбук был передан на ремонт. В устройстве также была найдена переписка, датируемая маем 2014 г., из которой следует, что сын бывшего вице-президента познакомил отца с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским — советником руководства украинской энергокомпании Burisma, куда входил Байден-младший на тот момент. Ранее Трамп обвинял Хантера в том, что он уговорил отца повлиять на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора страны, расследовавшего деятельность Burisma. Байден-младший подобные тезисы опровергал.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября. Дональд Трамп, занимающий пост главы государства с 2016 г., выступает на них кандидатом от Республиканской партии. Бывший вице-президент США Джо Байден баллотируется от демократов.