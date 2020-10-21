Песков заявил о способности России обеспечить водой Крым без помощи Киева

В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района. Это будет первое подобное сооружение в России.