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Песков заявил о способности России обеспечить водой Крым без помощи Киева

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Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма без участия Украины, перекрывшей поступление воды на полуостров из Днепра, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Киев, «перекрывший кран» на полуостров шесть лет назад, исключает переговоры по восстановлению водоснабжения Крыма из Днепра, несмотря на готовность Москвы к обсуждению этого вопроса. «Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — заверил Песков.

Ранее правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.

В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района. Это будет первое подобное сооружение в России.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

Ранее по теме: Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных