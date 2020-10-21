Песков заявил о способности России обеспечить водой Крым без помощи Киева
Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма без участия Украины, перекрывшей поступление воды на полуостров из Днепра, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Киев, «перекрывший кран» на полуостров шесть лет назад, исключает переговоры по восстановлению водоснабжения Крыма из Днепра, несмотря на готовность Москвы к обсуждению этого вопроса. «Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — заверил Песков.
Ранее правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района. Это будет первое подобное сооружение в России.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.