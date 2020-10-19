Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения
Правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма общей стоимостью около 50 млрд руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Реализация этого плана позволит дать Крыму дополнительные 310 000 кубометров воды в сутки.
«Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. В нём предусмотрено 14 мероприятий. Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд руб.», — сказал Мишустин, пояснив, что большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. По его словам, в эту сумму включены уже выделенные средства объемом почти 6 млрд руб. на создание инфраструктуры водоснабжения на полуострове.
В начале октября правительство выделило на строительство новых объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе 4,95 млрд руб. В частности, эти средства пойдут на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, чем займется Минобороны. Кроме того, еще 870 млн руб. направят на капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
Ограничения на потребление воды действуют в Крыму с августа из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. В сентябре в ряде районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Также для обеспечения части потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в районе прибрежного села Николаевка построят станцию по опреснению морской воды, первое подобное сооружение в России.
Крым до 2014 г. до 85% пресной воды получал с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно не только для сельского хозяйства и промышленности, но и для бытового применения.