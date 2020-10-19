Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

В начале октября правительство выделило на строительство новых объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе 4,95 млрд руб. В частности, эти средства пойдут на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, чем займется Минобороны. Кроме того, еще 870 млн руб. направят на капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.