Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения в Крыму
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в Крыму, сообщается на сайте правительства.
«Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что средства пойдут на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительством займется Минобороны России.
Помимо этого 870 млн руб. направят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования, а также разработку дополнительных скважин.
Выделение средств должно улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму, считают в правительстве.
С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, – до начала рабочего дня и после его окончания.
Проблема водоснабжения в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей воды на полуострове. Водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами: с помощью бурения новых скважин и с использованием имеющихся водохранилищ.