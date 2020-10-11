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Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения в Крыму

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в Крыму, сообщается на сайте правительства.

«Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что средства пойдут на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительством займется Минобороны России.

Помимо этого 870 млн руб. направят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования, а также разработку дополнительных скважин.

Выделение средств должно улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму, считают в правительстве.

С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, – до начала рабочего дня и после его окончания.

Проблема водоснабжения в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей воды на полуострове. Водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами: с помощью бурения новых скважин и с использованием имеющихся водохранилищ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных