Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения в Крыму

С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, – до начала рабочего дня и после его окончания.