Пашинян призвал защищать Армению с оружием в руках
Вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения в данный момент, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого передает «РИА Новости». Помимо этого, армянский лидер призвал соотечественников «взять в руки оружие» и бороться до конца.
«Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения и, начиная с этого момента, долго не будет», — сказал Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.
«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — добавил Пашинян.
По его словам, практика показала, что то, что приемлемо для Еревана, неприемлемо для Баку.
«Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум, на данном этапе», — добавил премьер Армении.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.