Пашинян призвал защищать Армению с оружием в руках

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — добавил Пашинян.