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Пашинян призвал защищать Армению с оружием в руках

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Вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения в данный момент, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого передает «РИА Новости». Помимо этого, армянский лидер призвал соотечественников «взять в руки оружие» и бороться до конца.

«Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения и, начиная с этого момента, долго не будет», — сказал Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — добавил Пашинян.

По его словам, практика показала, что то, что приемлемо для Еревана, неприемлемо для Баку.

«Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум, на данном этапе», — добавил премьер Армении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: Азербайджан заявил об уничтожении в Карабахе армянского батальона

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных