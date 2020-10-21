На Украине заявили о потере $20 млрд ежегодно из-за санкций России
Украина теряет около $20 млрд каждый год из-за введенных против нее санкций России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, мы не нарастили экспорт в страны ЕС, а с другой, мы потеряли около $20 млрд в год экспортного потенциала — реализации, выручки нашей продукции на территории Российской Федерации, в странах СНГ. То есть результат очевиден — он свидетельствует о том, что без радикального изменения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед», — уверен Медведчук.
Он подчеркнул, что введение ограничительных мер пагубно сказалось на экономиках обеих стран, при этом для Киева санкции оказались более тяжкими.
«Санкционная политика <...> не дала положительного опыта ни одной из стран. Санкции в отношении Украины оказались более тяжким, повлекли более серьезные результаты для нашей страны, потому что наш рынок, экспортный потенциал продукции Украины — это в первую очередь Российская Федерация и страны СНГ. После введения ответных санкций они (украинские предприятия — прим. ред.) фактически потеряли эту возможность (экспортировать в РФ — прим. ред.)», — добавил Медведчук.
14 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной и согласился разрешить поставки в РФ продукции ряда украинских компаний.
Россия неоднократно вводила контрсанкции в ответ на ограничения со стороны Киева. В частности, такие рестрикции были введены в ноябре 2018 года в отношении ряда физических и юридических лиц Украины.