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На Украине заявили о потере $20 млрд ежегодно из-за санкций России

Ведомости

Украина теряет около $20 млрд каждый год из-за введенных против нее санкций России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, мы не нарастили экспорт в страны ЕС, а с другой, мы потеряли около $20 млрд в год экспортного потенциала — реализации, выручки нашей продукции на территории Российской Федерации, в странах СНГ. То есть результат очевиден — он свидетельствует о том, что без радикального изменения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед», — уверен Медведчук.

Он подчеркнул, что введение ограничительных мер пагубно сказалось на экономиках обеих стран, при этом для Киева санкции оказались более тяжкими.

«Санкционная политика <...> не дала положительного опыта ни одной из стран. Санкции в отношении Украины оказались более тяжким, повлекли более серьезные результаты для нашей страны, потому что наш рынок, экспортный потенциал продукции Украины — это в первую очередь Российская Федерация и страны СНГ. После введения ответных санкций они (украинские предприятия — прим. ред.) фактически потеряли эту возможность (экспортировать в РФ — прим. ред.)», — добавил Медведчук.

14 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной и согласился разрешить поставки в РФ продукции ряда украинских компаний. 

Россия неоднократно вводила контрсанкции в ответ на ограничения со стороны Киева. В частности, такие рестрикции были введены в ноябре 2018 года в отношении ряда физических и юридических лиц Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных