На Украине заявили о потере $20 млрд ежегодно из-за санкций России

«Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, мы не нарастили экспорт в страны ЕС, а с другой, мы потеряли около $20 млрд в год экспортного потенциала — реализации, выручки нашей продукции на территории Российской Федерации, в странах СНГ. То есть результат очевиден — он свидетельствует о том, что без радикального изменения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед», — уверен Медведчук.