Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин одобрил идею снять санкции с некоторых украинских компаний

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной и согласился разрешить поставки в РФ продукции ряда украинских компаний. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством.

6 октября глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил главу российского государства рассмотреть возможность частичной отмены санкций против некоторых промышленных предприятий. Сегодня в ходе совещания премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что считает возможным разрешить поставки оборудования и продукции ряда украинских предприятий в Россию.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен, тем более если вы и правительство считаете, что это возможно и пойдёт не во вред нашим производителям. Почему нет? Договорились», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам председателя российского правительства, речь идет об украинских компаниях «Брацлав», «Барский машиностроительный завод» и «Рубежанский картонно-тарный комбинат».

«Конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши Украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран», — подчеркнул Мишустин.

Россия неоднократно вводила контрсанкции в ответ на ограничения со стороны Киева. В частности, такие рестрикции были введены в ноябре 2018 года в отношении ряда физических и юридических лиц Украины.

Ранее по теме: Путин ответил на просьбу о смягчении санкций против Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных