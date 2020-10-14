Путин одобрил идею снять санкции с некоторых украинских компаний

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен, тем более если вы и правительство считаете, что это возможно и пойдёт не во вред нашим производителям. Почему нет? Договорились», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».