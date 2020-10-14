Путин одобрил идею снять санкции с некоторых украинских компаний
Президент России Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной и согласился разрешить поставки в РФ продукции ряда украинских компаний. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством.
6 октября глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил главу российского государства рассмотреть возможность частичной отмены санкций против некоторых промышленных предприятий. Сегодня в ходе совещания премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что считает возможным разрешить поставки оборудования и продукции ряда украинских предприятий в Россию.
«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен, тем более если вы и правительство считаете, что это возможно и пойдёт не во вред нашим производителям. Почему нет? Договорились», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам председателя российского правительства, речь идет об украинских компаниях «Брацлав», «Барский машиностроительный завод» и «Рубежанский картонно-тарный комбинат».
«Конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши Украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран», — подчеркнул Мишустин.
Россия неоднократно вводила контрсанкции в ответ на ограничения со стороны Киева. В частности, такие рестрикции были введены в ноябре 2018 года в отношении ряда физических и юридических лиц Украины.