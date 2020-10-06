Путин ответил на просьбу о смягчении санкций против Украины

«Специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ – в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить», — ответил Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.