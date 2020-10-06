Путин ответил на просьбу о смягчении санкций против Украины
Россия готова к возможной отмене санкций против Украины, но не может совершать такие действия в одностороннем порядке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
В ходе встречи Медведчук попросил рассмотреть возможность частичной отмены санкций против некоторых предприятий промышленности.
«Специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ – в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить», — ответил Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
«Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — добавил он.
Россия неоднократно вводила контрсанкции в ответ на ограничения со стороны Киева. В частности, такие рестрикции были введены в ноябре 2018 года в отношении ряда физических и юридических лиц Украины, они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.