Алиев заявил о взятии Азербайджаном 22 населенных пунктов в Карабахе

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения в данный момент. По словам главы государства, те условия, что приемлемы для Еревана, неприемлемы для Баку. Он призвал армян «бороться до конца за права нашего народа», а также «взять в руки оружие и отправиться на защиту родины». В то же время Алиев заявил, что Азербайджан готов к переговорам по Карабаху.