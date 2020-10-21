Алиев заявил о взятии Азербайджаном 22 населенных пунктов в Карабахе
Азербайджанская армия взяла под контроль 22 села и поселка в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах в зоне карабахского конфликта, написал в своем Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армия Азербайджана освободила села Геджегозлу, Ашаги Сеидахмадли и Зергер Физулинского района, села Баланд, Папи, Тулус, Гаджилы и Тинли Джебраильского района, поселение Миндживан, а также Хурама, Хумарли, Сарил, Бабайли, Учунджу Агали, Гаджаллы, Гирах Муслан, Села Удгун, Турабад, Ичери Муслан, Меликли, Джахангирбейли и Бахарлы Зенгиланского района», — написал Алиев. Когда были заняты эти населенные пункты, он не пояснил, в то же время уже 11 дней в Карабахе действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения в данный момент. По словам главы государства, те условия, что приемлемы для Еревана, неприемлемы для Баку. Он призвал армян «бороться до конца за права нашего народа», а также «взять в руки оружие и отправиться на защиту родины». В то же время Алиев заявил, что Азербайджан готов к переговорам по Карабаху.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.