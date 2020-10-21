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Алиев заявил о взятии Азербайджаном 22 населенных пунктов в Карабахе

Ведомости

Азербайджанская армия взяла под контроль 22 села и поселка в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах в зоне карабахского конфликта, написал в своем Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армия Азербайджана освободила села Геджегозлу, Ашаги Сеидахмадли и Зергер Физулинского района, села Баланд, Папи, Тулус, Гаджилы и Тинли Джебраильского района, поселение Миндживан, а также Хурама, Хумарли, Сарил, Бабайли, Учунджу Агали, Гаджаллы, Гирах Муслан, Села Удгун, Турабад, Ичери Муслан, Меликли, Джахангирбейли и Бахарлы Зенгиланского района», — написал Алиев. Когда были заняты эти населенные пункты, он не пояснил, в то же время уже 11 дней в Карабахе действует подписанное при посредничестве России соглашение о прекращении огня. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения в данный момент. По словам главы государства, те условия, что приемлемы для Еревана, неприемлемы для Баку. Он призвал армян «бороться до конца за права нашего народа», а также «взять в руки оружие и отправиться на защиту родины». В то же время Алиев заявил, что Азербайджан готов к переговорам по Карабаху. 

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: Пашинян призвал защищать Армению с оружием в руках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных