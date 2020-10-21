В Турции допустили отправку войск в Карабах
Турция готова отправить войска в Нагорный Карабах в случае соответствующей просьбы Азербайджана, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай, слова которого передает «РИА Новости».
«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — сказал вице-президент республики, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN Turk.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард представила резолюцию об исключении Турции из НАТО из-за ее действий в Нагорном Карабахе.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.