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Комитет Госдумы утвердил кандидатуру нового министра строительства и ЖКХ

Ведомости

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании в понедельник поддержал кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ, пишут «РИА Новости». Его кандидатура была предложена премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Файзуллин на данный момент занимает пост первого заместителя министра строительства. Ранее сегодня президент России отправил в отставку главу Минстроя Владимира Якушева.

На пост первого замминистра строительства Файзуллина назначил 23 января Мишустин. В Минстрое Файзуллин отвечал за реализацию программ в сфере госуслуг в строительстве. До этого назначения с 2010 г. он занимал пост министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Правительство Мишустина было сформировано в январе этого года как «микс» из представителей кабинета предыдущего премьера Дмитрия Медведева и новых назначенцев. До сих пор никаких изменений в его составе не было. Сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку трех министров, в том числе главу Минстроя Владимира Якушева, который возглавлял министерство с мая 2018 г.

Ранее по теме: Владимир Путин сменил сразу трех министров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных