Комитет Госдумы утвердил кандидатуру нового министра строительства и ЖКХ

Правительство Мишустина было сформировано в январе этого года как «микс» из представителей кабинета предыдущего премьера Дмитрия Медведева и новых назначенцев. До сих пор никаких изменений в его составе не было. Сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку трех министров, в том числе главу Минстроя Владимира Якушева, который возглавлял министерство с мая 2018 г.