Комитет Госдумы утвердил кандидатуру нового министра строительства и ЖКХ
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании в понедельник поддержал кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ, пишут «РИА Новости». Его кандидатура была предложена премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Файзуллин на данный момент занимает пост первого заместителя министра строительства. Ранее сегодня президент России отправил в отставку главу Минстроя Владимира Якушева.
На пост первого замминистра строительства Файзуллина назначил 23 января Мишустин. В Минстрое Файзуллин отвечал за реализацию программ в сфере госуслуг в строительстве. До этого назначения с 2010 г. он занимал пост министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
Правительство Мишустина было сформировано в январе этого года как «микс» из представителей кабинета предыдущего премьера Дмитрия Медведева и новых назначенцев. До сих пор никаких изменений в его составе не было. Сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку трех министров, в том числе главу Минстроя Владимира Якушева, который возглавлял министерство с мая 2018 г.