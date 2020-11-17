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«Коммерсантъ» сообщил об обыске у зампреда правительства Московской области

Ведомости

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыск у заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в силовых структурах. Проводятся следственные действия с участием чиновника. По данным «Коммерсанта», обвинение Куракину не предъявлено. Какой процессуальный статус он имеет в этом деле, неизвестно. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.

В пресс-службе губернатора и правительства сообщили, что аппарат Куракина и министерство экологии и природопользования Московской области работает в штатном режиме. «За комментариями просим обращаться в следственные органы», — сообщили в пресс-службе.

По информации издания, эти действия связаны с прошлым местом работы Куракина — департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. На эту должность он был назначен вместо Евгении Васильевой, которую осудили на пять лет за хищения на несколько миллионов рублей при продаже имущества ведомства, отмечает газета.

Куракин стал заместителем председателя правительства — министром экологии и природопользования Московской области в сентябре 2018 г. При этом зампредом МО он также был в мае-ноябре 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных