«Коммерсантъ» сообщил об обыске у зампреда правительства Московской области
Сотрудники СКР и ФСБ провели обыск у заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в силовых структурах. Проводятся следственные действия с участием чиновника. По данным «Коммерсанта», обвинение Куракину не предъявлено. Какой процессуальный статус он имеет в этом деле, неизвестно. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.
В пресс-службе губернатора и правительства сообщили, что аппарат Куракина и министерство экологии и природопользования Московской области работает в штатном режиме. «За комментариями просим обращаться в следственные органы», — сообщили в пресс-службе.
По информации издания, эти действия связаны с прошлым местом работы Куракина — департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. На эту должность он был назначен вместо Евгении Васильевой, которую осудили на пять лет за хищения на несколько миллионов рублей при продаже имущества ведомства, отмечает газета.
Куракин стал заместителем председателя правительства — министром экологии и природопользования Московской области в сентябре 2018 г. При этом зампредом МО он также был в мае-ноябре 2012 г.