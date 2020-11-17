«Коммерсантъ» сообщил об обыске у зампреда правительства Московской области

По информации издания, эти действия связаны с прошлым местом работы Куракина — департаментом имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где он занимал пост директора с 2012 по 2017 гг. На эту должность он был назначен вместо Евгении Васильевой, которую осудили на пять лет за хищения на несколько миллионов рублей при продаже имущества ведомства, отмечает газета.