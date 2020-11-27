Навальный призвал ЕС ввести санкции против российских бизнесменов
Евросоюз должен вводить санкции в отношении российских бизнесменов, заявил основатель ФБК Алексей Навальный, выступая в Комитете Европарламента по иностранным делам.
«Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги», — заявил Навальный. По его словам, пока связанные с российскими властями бизнесмены действуют на территории ЕС без ограничений, «никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно».
Он отметил, что попытки давления европейских властей на них в рамках принятия различных обобщенных поправок в законодательство неэффективны, так как эти меры реализуются «слишком медленно» и «слишком формально».
По его словам, персональные санкции против российских «олигархов» поддержат в России люди различных политических взглядов «от правых до левых».
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Эти ограничения введены якобы в связи с причастностью этих лиц и организаций к предполагаемому отравлению Навального. Россия ввела ответные санкции в отношении чиновников из администраций глав Германии и Франции.
13 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции против чиновников из аппаратов глав Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по делу Навального. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия цепляется за любые отговорки, чтобы не передавать России материалы по инциденту с Навальным.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские врачи версию с отравлением исключали. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Сам Навальный пока остается в Германии.
В интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный в начале октября заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России назвал обвинения безосновательными и оскорбительными, а также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции.