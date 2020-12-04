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Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканской партии Джо Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией, рассказал он в интервью CNN.

«Я знаю одно — мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и (отношениями) Россией, Китаем и целым рядом других вопросов», — сказал Байден. По его словам, действующему президенту Дональду Трампу следует прийти на его инаугурацию. По мнению Байдена, присутствие на инаугурации Трампа покажет мирную передачу власти между партиями. 

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.

Ранее по теме: Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных