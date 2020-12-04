Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией
Кандидат в президенты США от республиканской партии Джо Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией, рассказал он в интервью CNN.
«Я знаю одно — мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и (отношениями) Россией, Китаем и целым рядом других вопросов», — сказал Байден. По его словам, действующему президенту Дональду Трампу следует прийти на его инаугурацию. По мнению Байдена, присутствие на инаугурации Трампа покажет мирную передачу власти между партиями.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.