Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
Действующий президент США Дональд Трамп допускает возможность участвовать в президентских выборах в США в 2024 г., сообщило издание Politico со ссылкой на видеозапись, сделанную на рождественской вечеринке в Белом доме.
«Это были удивительные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. В противном случае я увижу вас через четыре года», — сказал Трамп группе людей, состоящей в основном из членов Республиканского национального комитета.
Издание отметило, что президент в течение нескольких недель в частном порядке говорит советникам, что обдумывает кампанию 2024 г. Некоторые близкие к Трампу люди считают, что он может объявить об этом в ближайшие недели, пишет издание.
NBC News со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением, сообщил, что Трамп рассматривает возможность объявить о выдвижении на президентские выборы в день инаугурации Джо Байдена, которую он не планирует посещать.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.