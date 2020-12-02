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Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году

Ведомости

Действующий президент США Дональд Трамп допускает возможность участвовать в президентских выборах в США в 2024 г., сообщило издание Politico со ссылкой на видеозапись, сделанную на рождественской вечеринке в Белом доме.

«Это были удивительные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. В противном случае я увижу вас через четыре года», — сказал Трамп группе людей, состоящей в основном из членов Республиканского национального комитета. 

Издание отметило, что президент в течение нескольких недель в частном порядке говорит советникам, что обдумывает кампанию 2024 г. Некоторые близкие к Трампу люди считают, что он может объявить об этом в ближайшие недели, пишет издание.

NBC News со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением, сообщил, что Трамп рассматривает возможность объявить о выдвижении на президентские выборы в день инаугурации Джо Байдена, которую он не планирует посещать.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Ранее Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену.

Ранее по теме: Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных