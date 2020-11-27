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Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом

Ведомости

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден может войти в Белый дом, если докажет, что честно выиграл выборы, заявил действующий президент США Дональд Трамп

«Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные "80 млн голосов" не были получены нелегальным или мошенническим путем», — написал Трамп в своем Twitter. По его словам, в Детройте, Филадельфии, Атланте и Милуоки имели место масштабные фальсификации, и это «большая нерешаемая проблема» для кандидата от демократов.

В то же время ранее Трамп заявил, что распорядился начать процесс передачи власти команде Байдена, а 25 ноября госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что этот процесс уже начался. Байден уже анонсировал назначения на ряд ключевых постов в своей будущей администрации, а также пообещал отменить миграционные законы Трампа, инициированные им изменения в системе здравоохранения США и его акты, касающиеся экологии.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточно количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Тем не менее, с победой Байдена поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры ряда стран Евросоюза, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, главы других государств, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее по теме: Председатель КНР поздравил Байдена с победой на выборах президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных