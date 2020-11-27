Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден может войти в Белый дом, если докажет, что честно выиграл выборы, заявил действующий президент США Дональд Трамп
«Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные "80 млн голосов" не были получены нелегальным или мошенническим путем», — написал Трамп в своем Twitter. По его словам, в Детройте, Филадельфии, Атланте и Милуоки имели место масштабные фальсификации, и это «большая нерешаемая проблема» для кандидата от демократов.
В то же время ранее Трамп заявил, что распорядился начать процесс передачи власти команде Байдена, а 25 ноября госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что этот процесс уже начался. Байден уже анонсировал назначения на ряд ключевых постов в своей будущей администрации, а также пообещал отменить миграционные законы Трампа, инициированные им изменения в системе здравоохранения США и его акты, касающиеся экологии.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал достаточно количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. Тем не менее, с победой Байдена поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры ряда стран Евросоюза, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, главы других государств, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.