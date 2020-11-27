Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом

В то же время ранее Трамп заявил, что распорядился начать процесс передачи власти команде Байдена, а 25 ноября госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что этот процесс уже начался. Байден уже анонсировал назначения на ряд ключевых постов в своей будущей администрации, а также пообещал отменить миграционные законы Трампа, инициированные им изменения в системе здравоохранения США и его акты, касающиеся экологии.