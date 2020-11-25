Председатель КНР поздравил Байдена с победой на выборах президента США

«25 ноября президент Си Цзиньпин позвонил Джозефу Байдену, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США», — говорится в сообщении. В своем поздравлении председатель КНР выразил надежду на продолжение развития отношений между странами в духе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.