Председатель КНР поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщает агентство Синьхуа.
«25 ноября президент Си Цзиньпин позвонил Джозефу Байдену, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США», — говорится в сообщении. В своем поздравлении председатель КНР выразил надежду на продолжение развития отношений между странами в духе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден одерживает победу. Вчера победу Байдена на выборах подтвердили еще три ключевых штата — Мичиган, Невада и Пенсильвания.
Сейчас команда действующего американского президента Дональда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.