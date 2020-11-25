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Председатель КНР поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщает агентство Синьхуа. 

«25 ноября президент Си Цзиньпин позвонил Джозефу Байдену, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США», — говорится в сообщении. В своем поздравлении председатель КНР выразил надежду на продолжение развития отношений между странами в духе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден одерживает победу. Вчера победу Байдена на выборах подтвердили еще три ключевых штата — Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Сейчас команда действующего американского президента Дональда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

Ранее по теме: Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных