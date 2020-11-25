Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн человек без документов. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья», — сказал Байден. Кроме того, он анонсировал дополнительные меры по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями, однако не уточнил деталей.