Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Политика

Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

Ведомости

Кандидат в президенты США Джо Байден в первые 100 дней своего президентства намерен провести миграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего американского лидера Дональда Трампа в сфере экологии и здравоохранения. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн человек без документов. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья», — сказал Байден. Кроме того, он анонсировал дополнительные меры по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями, однако не уточнил деталей.

Он также опроверг намерение уголовного преследования Трампа после прихода к власти. При этом он отметил, что знает о нескольких расследованиях в отношении Трампа, которые проводятся на уровне штатов. «Я ничего не могу с этим сделать», — добавил Байден.

«Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве своего инструмента», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что процесс передачи власти Байдену и его команде начался 24 ноября. Накануне об этом распорядился сам действующий президент Трамп.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

Ранее по теме: Джо Байден назначает ответственных за внешнюю политику США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных