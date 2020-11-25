Помпео заявил о начале процесса передачи власти Байдену
Процесс передачи власти кандидату в президенты США Джо Байдену начался 24 ноября, сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News.
«Сегодня мы начали процесс. Посмотрим, каким было решение Управления общих служб (GSA), и сделаем все, что требуется по закону. Мы сделаем так, чтобы это работало», — сказал Помпео.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп рекомендовал GSA и своей команде начать процесс передачи власти. При этом Трамп не признал свое поражение на выборах президента страны.
Выборы президента состоялись 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.