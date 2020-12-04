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Российский посол заявил о неспособности Зеленского решить конфликт Донбасса

Ведомости

Команда президента Украины Владимира Зеленского не способна создать условия для мирного решения конфликта в Донбассе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Одно ясно уже сейчас: команда В.А.Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке», — сказал Антонов.

Посол отметил, что киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих людей. Украинская власть, по его словам, делает «откровенно провокационные шаги».

Верховная Рада приняла резолюцию, согласно которой 25 октября на Украине должны были пройти местные выборы. Парламент назначил местные выборы во всей стране, кроме Донецка и Луганска, потому что выборы там должны состояться только после перехода Донбасса под фактический контроль Киева. «Такая постановка вопроса противоречит Минским соглашениям. В ответ Донецк и Луганск были вынуждены отказаться обсуждать другие вопросы», — отметил Антонов. По мнению посла, единственный путь решения конфликта на Донбассе — прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом. «В конец концов, кризис на Украине начался именно после госпереворота в Киеве в феврале 2014 г.» — добавил дипломат. 

В апреле 2014 г. после того, как местные жители взяли под свой контроль административные здания в Донбассе, на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в регионе военной операции. В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных