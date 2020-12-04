Российский посол заявил о неспособности Зеленского решить конфликт Донбасса

Верховная Рада приняла резолюцию, согласно которой 25 октября на Украине должны были пройти местные выборы. Парламент назначил местные выборы во всей стране, кроме Донецка и Луганска, потому что выборы там должны состояться только после перехода Донбасса под фактический контроль Киева. «Такая постановка вопроса противоречит Минским соглашениям. В ответ Донецк и Луганск были вынуждены отказаться обсуждать другие вопросы», — отметил Антонов. По мнению посла, единственный путь решения конфликта на Донбассе — прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом. «В конец концов, кризис на Украине начался именно после госпереворота в Киеве в феврале 2014 г.» — добавил дипломат.