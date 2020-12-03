США, Эстония и Британия объяснили бойкот встречи в ООН с делегацией Донбасса

США, Эстония и Великобритания назвали Россию провокатором и активным участником конфликта в Донбассе, который продолжает разжигать рознь до сих пор, а также отметили, что страна обучает военных в неподконтрольных украинскому правительству районах, предоставляет им оружие и возглавляет их.