США, Эстония и Британия объяснили бойкот встречи в ООН с делегацией Донбасса
США, Эстония и Великобритания бойкотировали неформальную встречу Совбеза ООН в формате Арриа, на которую по инициативе России были приглашены представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, поскольку это является попыткой Москвы исказить восприятие конфликта на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте представительства США при ООН.
«Эта встреча была явной попыткой представить ложную и вводящую в заблуждение версию конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте», — сказано в тексте заявления.
США, Эстония и Великобритания назвали Россию провокатором и активным участником конфликта в Донбассе, который продолжает разжигать рознь до сих пор, а также отметили, что страна обучает военных в неподконтрольных украинскому правительству районах, предоставляет им оружие и возглавляет их.
При этом государства-составители заявления подтвердили, что считают необходимым соблюдать минские соглашения, и выразили свою приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине «при полном уважении ее суверенитета и территориальной целостности». Страны положительно оценили действия Киева по разрешению ситуации и призвали Россию «действовать аналогичным образом».
Ранее о бойкоте встречи в Совбезе ООН, состоявшейся 2 декабря с участием полпредов ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владиславом Дейнего, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал заседание попыткой России легитимизировать данные республики, использовав международную встречу, и обвинил Москву в намерении «манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды».