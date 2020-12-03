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США, Эстония и Британия объяснили бойкот встречи в ООН с делегацией Донбасса

Ведомости

США, Эстония и Великобритания бойкотировали неформальную встречу Совбеза ООН в формате Арриа, на которую по инициативе России были приглашены представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, поскольку это является попыткой Москвы исказить восприятие конфликта на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте представительства США при ООН.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложную и вводящую в заблуждение версию конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте», — сказано в тексте заявления.

США, Эстония и Великобритания назвали Россию провокатором и активным участником конфликта в Донбассе, который продолжает разжигать рознь до сих пор, а также отметили, что страна обучает военных в неподконтрольных украинскому правительству районах, предоставляет им оружие и возглавляет их. 

При этом государства-составители заявления подтвердили, что считают необходимым соблюдать минские соглашения, и выразили свою приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине «при полном уважении ее суверенитета и территориальной целостности». Страны положительно оценили действия Киева по разрешению ситуации и призвали Россию «действовать аналогичным образом».

Ранее о бойкоте встречи в Совбезе ООН, состоявшейся 2 декабря с участием полпредов ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владиславом Дейнего, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал заседание попыткой России легитимизировать данные республики, использовав международную встречу, и обвинил Москву в намерении «манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды».

Ранее по теме: Украина бойкотирует встречу Совбеза ООН с участием ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных