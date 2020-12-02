Украина бойкотирует встречу Совбеза ООН с участием ДНР и ЛНР
Украина вместе с другими странами бойкотирует неформальную встречу Совбеза ООН, на которой должны выступить представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».
Украина назвала выступление ДНР и ЛНР в ООН попыткой России легитимизировать данные республики, использовав международную встречу. Он добавил, что таким образом Москва хотела «манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», и что официальные ресурсы ООН не будут проводить трансляцию заседания.
Заседание Совбеза ООН, по данным СМИ, должно состояться 2 декабря в формате Арриа, который предполагает неформальные конфиденциальные встречи, где члены Совбеза могут открыто обмениваться мнениями и привлекать лиц, которых, по мнению членов, было бы полезно послушать. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский вчера сообщил ТАСС, что от ДНР и ЛНР выступят полпреды Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.