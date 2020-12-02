Украина бойкотирует встречу Совбеза ООН с участием ДНР и ЛНР

«Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».