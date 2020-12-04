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Конгресс США согласовал санкции против Турции за покупку С-400

Ведомости

Конгресс США одобрил обязательное введение санкций против Турции за покупку ею российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Это следует из согласованного обеими палатами американского парламента законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

«Не позднее чем через 30 дней после вступления в силу этого закона президент должен ввести пять или более из ограничительных мер в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400», — говорится в документе. Под лицами подразумеваются турецкие высшие чиновники, контактировавшие с Москвой в вопросе покупки и поставки ЗРК Анкаре.

В законопроекте поясняется, что ограничения против должностных лиц Турции согласовываются для того, чтобы помочь НАТО «сдержать вредоносное влияние и агрессию России и любого другого противника», «уменьшить зависимость союзников от вооружения советского образца», а также «поддержать демократические институты партнеров по альянсу».

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. Анкарой был подписан контракт на поставку второй партии С-400.

В середине октября Турция провела испытания С-400 в районе причерноморского города Синоп. В НАТО заявили об обеспокоенности в связи с тестами системы. Президент Турции, в свою очередь, ответил, что альянс не имеет ничего против того, что Греция владеет российским ЗРК предыдущего поколения — С-400, а также напомнил, что значительная часть вооружения турецкой армии — американского производства. В Минобороны Турции заверили, что С-400 не будут интегрироваться в оборонные системы НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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