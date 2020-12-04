Конгресс США согласовал санкции против Турции за покупку С-400
Конгресс США одобрил обязательное введение санкций против Турции за покупку ею российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Это следует из согласованного обеими палатами американского парламента законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (начался 1 октября).
«Не позднее чем через 30 дней после вступления в силу этого закона президент должен ввести пять или более из ограничительных мер в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400», — говорится в документе. Под лицами подразумеваются турецкие высшие чиновники, контактировавшие с Москвой в вопросе покупки и поставки ЗРК Анкаре.
В законопроекте поясняется, что ограничения против должностных лиц Турции согласовываются для того, чтобы помочь НАТО «сдержать вредоносное влияние и агрессию России и любого другого противника», «уменьшить зависимость союзников от вооружения советского образца», а также «поддержать демократические институты партнеров по альянсу».
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. Анкарой был подписан контракт на поставку второй партии С-400.
В середине октября Турция провела испытания С-400 в районе причерноморского города Синоп. В НАТО заявили об обеспокоенности в связи с тестами системы. Президент Турции, в свою очередь, ответил, что альянс не имеет ничего против того, что Греция владеет российским ЗРК предыдущего поколения — С-400, а также напомнил, что значительная часть вооружения турецкой армии — американского производства. В Минобороны Турции заверили, что С-400 не будут интегрироваться в оборонные системы НАТО.