«Коммерсантъ» узнал об обращении следователей к ГРУ по делу Сафронова
Следователи СУ ФСБ передали в Минобороны материалы по уголовному делу бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным издания, эксперты должны будут оценить достоверность и степень секретности данных, которые Сафронов, по версии обвинения, передал в 2017 г. представителям чешской разведки. Издание отметило, что экспертизу будут проводить в первую очередь сотрудники ГРУ. Также в экспертизе примут участие сотрудники других подразделений Минобороны и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Сотрудники ФСБ, которые занимаются расследованием дела Сафронова, допрашивают служащих Минобороны, которые имели доступ к гостайне и контактировали с журналистом, отмечает издание. Также ФСБ решила проверить версию Сафронова о том, что все данные он получал только из открытых источников, в соответствии с законом «О СМИ». Информаторов журналиста пытаются установить с помощью анализа «прослушки» его телефонных разговоров, пишет «Коммерсантъ».
Сафронов был задержан 7 июля возле подъезда собственного дома сотрудниками ФСБ и содержится в СИЗО «Лефортово», его обвинили в госизмене (275 ст. УК). Следствие считает, что в 2012 г. Ивана Сафронова завербовала чешская спецслужба, журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идёт речь, не сообщается.