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«Коммерсантъ» узнал об обращении следователей к ГРУ по делу Сафронова

Ведомости

Следователи СУ ФСБ передали в Минобороны материалы по уголовному делу бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным издания, эксперты должны будут оценить достоверность и степень секретности данных, которые Сафронов, по версии обвинения, передал в 2017 г. представителям чешской разведки. Издание отметило, что экспертизу будут проводить в первую очередь сотрудники ГРУ. Также в экспертизе примут участие сотрудники других подразделений Минобороны и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). 

Сотрудники ФСБ, которые занимаются расследованием дела Сафронова, допрашивают служащих Минобороны, которые имели доступ к гостайне и контактировали с журналистом, отмечает издание. Также ФСБ решила проверить версию Сафронова о том, что все данные он получал только из открытых источников, в соответствии с законом «О СМИ». Информаторов журналиста пытаются установить с помощью анализа «прослушки» его телефонных разговоров, пишет «Коммерсантъ».

Сафронов был задержан 7 июля возле подъезда собственного дома сотрудниками ФСБ и содержится в СИЗО «Лефортово», его обвинили в госизмене (275 ст. УК). Следствие считает, что в 2012 г. Ивана Сафронова завербовала чешская спецслужба, журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идёт речь, не сообщается.

Ранее по теме: 388 поручительств журналистов и депутатов не помогли Ивану Сафронову выйти из СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных