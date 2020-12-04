«Коммерсантъ» узнал об обращении следователей к ГРУ по делу Сафронова

Сотрудники ФСБ, которые занимаются расследованием дела Сафронова, допрашивают служащих Минобороны, которые имели доступ к гостайне и контактировали с журналистом, отмечает издание. Также ФСБ решила проверить версию Сафронова о том, что все данные он получал только из открытых источников, в соответствии с законом «О СМИ». Информаторов журналиста пытаются установить с помощью анализа «прослушки» его телефонных разговоров, пишет «Коммерсантъ».