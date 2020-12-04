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Песков оценил возможность признания Москвой независимости ДНР и ЛНР

Ведомости

Рассуждения об обстоятельствах, при которых Россия признала бы независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), нецелесообразны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными», — сказал Песков. При этом он подчеркнул, что «затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик».

2 декабря состоялась встреча Совета Безопасности ООН, которая была посвящена выполнению минских соглашений по Украине. Встреча была организована по инициативе России и проводилась в видеоформате. Украина бойкотировала встречу и назвала заседание попыткой России легитимизировать данные республики, использовав международную встречу. В МИД страны обвинили Москву в намерении «манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды».

На заседании присутствовали представители ДНР и ЛНР, а представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение встречи и отказались от участия в ней.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных