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Украина ответила на сообщения о перестрелке на границе с Россией

Ведомости

Госпогранслужба Украины не зафиксировала выстрелов на границе с Россией, о которых ранее сегодня сообщила ФСБ, говорится на сайте украинского ведомства.

«Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей России. Кроме того, российская сторона до сих пор не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы», — сказано в сообщении.

На сайте Пограничной службы также говорится о начале проверки местности, где предположительно произошла стрельба. Кроме того, Украина инициировала встречу для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сегодня российские информагентства со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям пресекли попытку нарушения российско-украинской границы со стороны Украины тремя вооруженными лицами. В результате произошла перестрелка между пограничниками и неустановленными лицами. Один из неизвестных был убит, остальные скрылись на Украине. 

Ранее по теме: ФСБ сообщила о попытке вооруженных людей пересечь границу России c Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных