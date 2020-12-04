Украина ответила на сообщения о перестрелке на границе с Россией

Ранее сегодня российские информагентства со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям пресекли попытку нарушения российско-украинской границы со стороны Украины тремя вооруженными лицами. В результате произошла перестрелка между пограничниками и неустановленными лицами. Один из неизвестных был убит, остальные скрылись на Украине.