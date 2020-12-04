Украина ответила на сообщения о перестрелке на границе с Россией
Госпогранслужба Украины не зафиксировала выстрелов на границе с Россией, о которых ранее сегодня сообщила ФСБ, говорится на сайте украинского ведомства.
«Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей России. Кроме того, российская сторона до сих пор не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы», — сказано в сообщении.
На сайте Пограничной службы также говорится о начале проверки местности, где предположительно произошла стрельба. Кроме того, Украина инициировала встречу для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее сегодня российские информагентства со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщили, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям пресекли попытку нарушения российско-украинской границы со стороны Украины тремя вооруженными лицами. В результате произошла перестрелка между пограничниками и неустановленными лицами. Один из неизвестных был убит, остальные скрылись на Украине.