ФСБ сообщила о попытке вооруженных людей пересечь границу России c Украины
На границе России и Украины произошла перестрелка, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Российские пограничники открыли стрельбу, одного человека застрелили, двое скрылись на территории Украины.
«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — говорится в релизе.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил смертельные ранения, двое других скрылись на территории Украины. Других деталей происшествия в ФСБ не сообщили.