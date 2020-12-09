YouTube начнет удалять ставящий под сомнение победу Байдена контент

В пресс-службе отметили, что основная цель хостинга во время предвыборной гонки в США состояла в том, чтобы оградить граждан от дезинформации и вредоносного контента. Это соответствует общей политике сервиса, который с сентября заблокировал более 8000 каналов и тысячи вредоносных, вводящих в заблуждение видеороликов, связанных с выборами.