YouTube начнет удалять ставящий под сомнение победу Байдена контент
YouTube с 9 декабря начнет удалять любой контент, в котором говорится о фальсификациях на прошедших 3 ноября выборах президента в США и неправильном подсчете голосов, сообщила пресс-служба видеохостинга.
В YouTube пояснили, что вчера достаточное количество штатов подтвердили результаты голосования жителей. В итоге новоизбранный президент страны определен, им стал бывший вице-президент, демократ Джо Байден, хотя формально он пока не вступил в должность.
«Учитывая это, мы начнем удалять любой контент, загруженный сегодня (или в любое время после), который вводит людей в заблуждение, утверждая о широком распространении фальсификаций или ошибок, изменивших исход президентских выборов в США 2020 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что основная цель хостинга во время предвыборной гонки в США состояла в том, чтобы оградить граждан от дезинформации и вредоносного контента. Это соответствует общей политике сервиса, который с сентября заблокировал более 8000 каналов и тысячи вредоносных, вводящих в заблуждение видеороликов, связанных с выборами.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал Байден, однако результат еще официально не объявлен. Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении обратиться в суды, чтобы доказать, что на выборах было много фальсификаций.