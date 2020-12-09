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YouTube начнет удалять ставящий под сомнение победу Байдена контент

Ведомости

YouTube с 9 декабря начнет удалять любой контент, в котором говорится о фальсификациях на прошедших 3 ноября выборах президента в США и неправильном подсчете голосов, сообщила пресс-служба видеохостинга.

В YouTube пояснили, что вчера достаточное количество штатов подтвердили результаты голосования жителей. В итоге новоизбранный президент страны определен, им стал бывший вице-президент, демократ Джо Байден, хотя формально он пока не вступил в должность.

«Учитывая это, мы начнем удалять любой контент, загруженный сегодня (или в любое время после), который вводит людей в заблуждение, утверждая о широком распространении фальсификаций или ошибок, изменивших исход президентских выборов в США 2020 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основная цель хостинга во время предвыборной гонки в США состояла в том, чтобы оградить граждан от дезинформации и вредоносного контента. Это соответствует общей политике сервиса, который с сентября заблокировал более 8000 каналов и тысячи вредоносных, вводящих в заблуждение видеороликов, связанных с выборами.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал Байден, однако результат еще официально не объявлен. Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении обратиться в суды, чтобы доказать, что на выборах было много фальсификаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных