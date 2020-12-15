Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американцев
Кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден, которого члены коллегии выборщиков утвердили новым президентом США, заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп отказался уважать волю народа, попытавшись через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах. Об этом сообщает Bloomberg.
«Это настолько исключительная позиция, мы никогда не сталкивались с таким раньше. Эта позиция — отказ уважать волю американцев, верховенство закона и нашу Конституцию», — сказал Байден. Он также напомнил, что набрал 306 голосов выборщиков — столько же, сколько и Трамп на выборах в 2016 г.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. Трамп подавал иски в нескольких штатах США и пытался оспорить результаты голосования. Действующий президент неоднократно заявлял о нарушениях в ходе выборов и обвинял демократов в фальсификациях.