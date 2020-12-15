Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американцев

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.