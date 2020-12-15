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Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американцев

Ведомости

Кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден, которого члены коллегии выборщиков утвердили новым президентом США, заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп отказался уважать волю народа, попытавшись через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это настолько исключительная позиция, мы никогда не сталкивались с таким раньше. Эта позиция — отказ уважать волю американцев, верховенство закона и нашу Конституцию», — сказал Байден. Он также напомнил, что набрал 306 голосов выборщиков — столько же, сколько и Трамп на выборах в 2016 г.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. Трамп подавал иски в нескольких штатах США и пытался оспорить результаты голосования. Действующий президент неоднократно заявлял о нарушениях в ходе выборов и обвинял демократов в фальсификациях. 

Ранее по теме: Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных