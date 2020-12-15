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В Крыму ответили на угрозы Украины за продажу «Массандры»

Ведомости

Заявление властей Украины о том, что Россия понесет ответственность за продажу винодельческого предприятия «Массандра» смешно слушать, сказал «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них на Украине происходит, а не в Крыму», — сказал Фикс.

Ранее дочерняя структура банка «Россия» — компания «Южный проект» — была признана победителем аукциона по продаже 100% «Массандры» за 5,327 млрд руб. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это решение юридически ничтожным и заявила, что Россия будет нести за него ответственность.

«Массандра» была основана в начале XIX века князем Львом Голицыным. Согласно данным на официальном сайте компании, у «Массандры» более 4 тыс. га виноградников, а также 9 винных предприятий, включая головной — Ялтинский завод марочных вин.

Ранее по теме: Структура банка «Россия» победила в аукционе по продаже «Массандры»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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