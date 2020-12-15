В Крыму ответили на угрозы Украины за продажу «Массандры»
Заявление властей Украины о том, что Россия понесет ответственность за продажу винодельческого предприятия «Массандра» смешно слушать, сказал «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них на Украине происходит, а не в Крыму», — сказал Фикс.
Ранее дочерняя структура банка «Россия» — компания «Южный проект» — была признана победителем аукциона по продаже 100% «Массандры» за 5,327 млрд руб. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это решение юридически ничтожным и заявила, что Россия будет нести за него ответственность.
«Массандра» была основана в начале XIX века князем Львом Голицыным. Согласно данным на официальном сайте компании, у «Массандры» более 4 тыс. га виноградников, а также 9 винных предприятий, включая головной — Ялтинский завод марочных вин.