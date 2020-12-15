В Крыму ответили на угрозы Украины за продажу «Массандры»

«Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача разбираться, что у них на Украине происходит, а не в Крыму», — сказал Фикс.