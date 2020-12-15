Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Из сообщения следует, что Грызлов награжден орденом «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».