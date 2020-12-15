Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении политика Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщается на сайте Кремля.
Из сообщения следует, что Грызлов награжден орденом «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».
Грызлов является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателем совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также председателем высшего совета партии «Единая Россия».