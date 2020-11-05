Путин наградил Скворцову орденом за вклад в борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова руководителя Федерального медико-биологического агентства, бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову за борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что награду Скворцова получила «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также за многолетний труд.
Скворцова возглавила ФМБА 22 января 2020 года вскоре после того, как покинула пост министра здравоохранения, который занимала в правительстве бывшего премьера Дмитрия Медведева с 2012 по 2020 гг.