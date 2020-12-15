Лавров прокомментировал отказ членов президиума БиГ от встречи с ним

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым, передавал телеканал Federalna.ba. По его данным, это решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии.