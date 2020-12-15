Лавров прокомментировал отказ членов президиума БиГ от встречи с ним
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несущественным отказ ряда членов президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от встречи с российской делегацией. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
«Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины», — цитирует ТАСС Лаврова.
По его мнению, политики БиГ приняли такое решение под давлением внешних сил, и оно не выражает интересы их избирателей, предположил Лавров.
Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым, передавал телеканал Federalna.ba. По его данным, это решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии.