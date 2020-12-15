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Лавров прокомментировал отказ членов президиума БиГ от встречи с ним

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несущественным отказ ряда членов президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от встречи с российской делегацией. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его мнению, политики БиГ приняли такое решение под давлением внешних сил, и оно не выражает интересы их избирателей, предположил Лавров.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым, передавал телеканал Federalna.ba. По его данным, это решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии. 

Ранее по теме: Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных