Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Песков заявил об отсутствии у него информации о заказчиках убийства Немцова

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет данных о заказчиках убийства Бориса Немцова в 2015 г.

«Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я просто не располагаю этой информацией», — сказал Песков, отвечая на соответсвующий вопрос. Он допустил, что президент России Владимир Путин может через некоторое время поделиться со СМИ этой информацией.

«Какие-то контакты будут, будут контакты у президента с журналистами, с общественниками, с правозащитниками, они смогут освежить этот вопрос», — сказал Песков. Когда это произойдет, он не уточнил.

11 декабря Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования. Он добавил, что некоторые моменты расследования все же нуждаются в доработке.

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам в 2017 г.: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Официально об установлении заказчиков убийства не сообщалось.

Ранее по теме: Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных