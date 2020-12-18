Песков заявил об отсутствии у него информации о заказчиках убийства Немцова

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам в 2017 г.: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Официально об установлении заказчиков убийства не сообщалось.