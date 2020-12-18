Песков заявил об отсутствии у него информации о заказчиках убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет данных о заказчиках убийства Бориса Немцова в 2015 г.
«Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я просто не располагаю этой информацией», — сказал Песков, отвечая на соответсвующий вопрос. Он допустил, что президент России Владимир Путин может через некоторое время поделиться со СМИ этой информацией.
«Какие-то контакты будут, будут контакты у президента с журналистами, с общественниками, с правозащитниками, они смогут освежить этот вопрос», — сказал Песков. Когда это произойдет, он не уточнил.
11 декабря Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования. Он добавил, что некоторые моменты расследования все же нуждаются в доработке.
Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам в 2017 г.: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Официально об установлении заказчиков убийства не сообщалось.