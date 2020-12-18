Прокуратура БиГ возбудила дело в связи с подаренной Лаврову иконой
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала проверку происхождения позолоченной иконы 18 века, подаренной председателем боснийского президиума Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
«Дипломатическая нота в прокуратуру БиГ не поступала. Заведено дело, будет проведена проверка», — сказали в пресс-службе. Отмечается, что дело возбуждено на основании информации, полученной от министра иностранных дел БиГ Бисеры Туркович. Он сообщил, что в боснийский МИД поступила от украинского посольства нота с требованием вернуть украинской стороне икону. По словам министра, посольство просило объяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.
По данным местных СМИ, Додик подарил Лаврову позолоченную икону 18 века. Предположительно, на ней изображен Николай Чудотворец, а написана она была в Луганске.
Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым во время его визита в БиГ, сообщал телеканал Federalna.ba. Решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии. Сам Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с российской делегацией.