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Минторг США внес в черный список две компании из России

Ведомости

Минторг США внес в черный список две российские компании — «Космос комплект» и «Совтест комп», сообщает ТАСС со ссылкой на документ подведомственного Бюро промышленности и безопасности.

«Космос комплект», ООО «Совтест комп», Ильяс Харесович Сабиров», — приводит агентство выдержку из документа.

Отмечается, что указанные российские компании, а также болгарская «Мульти Технолоджи Интегрейшн Груп» (MTIG) включены в список «на основании попыток приобрести и реэкспортировать продукцию американского происхождения для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Предполагается, что российские компании использовали MTIG в качестве подставной компании и занимались реэкспортом радиационных частей и других чувствительных компонентов в Россию без необходимой лицензии.

Ранее Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, бойцовского клуба ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонда Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» главой Чечни Рамзаном Кадыровым или фондом Ахмата Кадырова.

Ранее по теме: США ввели санкции против граждан РФ и украинца за «вмешательство в выборы»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных