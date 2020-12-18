Минторг США внес в черный список две компании из России
Минторг США внес в черный список две российские компании — «Космос комплект» и «Совтест комп», сообщает ТАСС со ссылкой на документ подведомственного Бюро промышленности и безопасности.
«Космос комплект», ООО «Совтест комп», Ильяс Харесович Сабиров», — приводит агентство выдержку из документа.
Отмечается, что указанные российские компании, а также болгарская «Мульти Технолоджи Интегрейшн Груп» (MTIG) включены в список «на основании попыток приобрести и реэкспортировать продукцию американского происхождения для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».
Предполагается, что российские компании использовали MTIG в качестве подставной компании и занимались реэкспортом радиационных частей и других чувствительных компонентов в Россию без необходимой лицензии.
Ранее Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, бойцовского клуба ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонда Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» главой Чечни Рамзаном Кадыровым или фондом Ахмата Кадырова.