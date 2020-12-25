Песков заявил об отсутствии ответа на запросы по делу Навального
Российские власти не получили ответа на официальные запросы по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального от западных коллег, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков заявил, что информация, которую российская сторона запрашивала официально, «в публичном доступе отсутствует». «Ее по-прежнему мы не получили, в этом плане ничего не изменилось», — сказал пресс-секретарь президента.
Пресс-секретарь Путина отметил, что в администрации президента не читали отчет немецких врачей, опубликованный в журнале Lancet. «Мы медицинские издания не читаем», — ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле, что теперь достаточно фактов для расследования факта отравления Навального. Песков добавил, что в Кремле не видят необходимости в анализе опубликованного отчета российскими врачами.
23 декабря немецкая клиника Charite сообщила, что по запросу медицинского издания Lancet опубликовала отчет о лечении Навального. В статье врачи напомнили, что, по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, основатель ФБК был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок».
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.