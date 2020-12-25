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Песков заявил об отсутствии ответа на запросы по делу Навального

Ведомости

Российские власти не получили ответа на официальные запросы по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального от западных коллег, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 

Песков заявил, что информация, которую российская сторона запрашивала официально, «в публичном доступе отсутствует». «Ее по-прежнему мы не получили, в этом плане ничего не изменилось», — сказал пресс-секретарь президента.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в администрации президента не читали отчет немецких врачей, опубликованный в журнале Lancet. «Мы медицинские издания не читаем», — ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле, что теперь достаточно фактов для расследования факта отравления Навального. Песков добавил, что в Кремле не видят необходимости в анализе опубликованного отчета российскими врачами.

23 декабря немецкая клиника Charite сообщила, что по запросу медицинского издания Lancet опубликовала отчет о лечении Навального. В статье врачи напомнили, что, по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, основатель ФБК был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок». 

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

Ранее по теме: Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных