Генсек НАТО заявил, что не видит в России источник военной угрозы для альянса

Столтенберг пояснил, что видит Россию, «которая утверждается». Москва использует свою военную мощь против Украины и Грузии, добавил он. Помимо этого, Россия стоит за кибератаками на парламенты ФРГ и Норвегии, а также за использованием химических веществ для убийства людей в Великобритании.