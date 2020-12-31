Генсек НАТО заявил, что не видит в России источник военной угрозы для альянса
Россия не является источником военной угрозы для НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point, передает ТАСС.
«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения», — заявил он.
Столтенберг пояснил, что видит Россию, «которая утверждается». Москва использует свою военную мощь против Украины и Грузии, добавил он. Помимо этого, Россия стоит за кибератаками на парламенты ФРГ и Норвегии, а также за использованием химических веществ для убийства людей в Великобритании.
Генсек альянса также раскритиковал решение Анкары купить у России ЗРК С-400, признав в то же время, что Турция остается важным союзником НАТО из-за своего стратегического географического положения.
Ранее минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку С-400. Под санкции также попали еще трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.
В соответствии с принятыми мерам их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.